Чему можно научиться у 20-летних тиктокеров, легко зарабатывающих миллионы

Поколение тиктокеров все громче заставляет о себе, и пока одни отпускают в их адрес скептическое «фи», они живут по своим правилам и зарабатывают миллионы. Можно ли тиктокеров назвать новыми ролевыми моделями? Безусловно. Именно таких не хватало предыдущим поколениям, прекрасно, что они появились сейчас, — это люди будущего.

Поговорка «без труда не выловишь и рыбку из пруда» больше не работает в современном мире. Более того, является ограничивающим убеждением и мешает двигаться вперед, становиться успешными и финансово обеспеченными.

Чему же стоит поучиться у тиктокеров?

• Жить с легкостью в сердце и прекратить страдать. Посмотрите на прошлые поколения. Страдание было неотъемлемой частью их жизни. Люди старшего поколения зачастую обожают чувствовать себя жертвами обстоятельств, начальства, семьи и правительства. Они любят дискуссировать о том, как все плохо и все обречены, любят от корки до корки читать новости, смотреть душераздирающие «жизненные» фильмы, желательно с плохим концом. Знаете, почему? Проблема в убеждениях, привычках.

Страдаю и говорю об этом, читаю новости, значит я умный.

Страдаю, значит я герой, я сильный.

Страдаю, значит только меня жалеют, любят другие.

Но подумайте, этого ли вы так хотели и соответствуют ли результаты вашим ожиданиям?

• Быть счастливыми и получать удовольствие от жизни. Эмоциональное удовлетворение и есть смысл нашей жизни! Не важно, чего вы хотите. Замуж, детей, денег или головокружительную карьеру, это все в конечном итоге ради эмоционального удовольствия. Стремитесь к нему.

• Любить и принимать себя. Посмотрите на молодежь. Можно любить и быть любимыми не страдая, достаточно слушать себя.