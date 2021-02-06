Чему можно научиться у 20-летних тиктокеров, легко зарабатывающих миллионы
Фото: Instagram @senoritasaeva
Ролевые модели, которых не хватало
Поколение тиктокеров все громче заставляет о себе, и пока одни отпускают в их адрес скептическое «фи», они живут по своим правилам и зарабатывают миллионы. Можно ли тиктокеров назвать новыми ролевыми моделями? Безусловно. Именно таких не хватало предыдущим поколениям, прекрасно, что они появились сейчас, — это люди будущего.
Поговорка «без труда не выловишь и рыбку из пруда» больше не работает в современном мире. Более того, является ограничивающим убеждением и мешает двигаться вперед, становиться успешными и финансово обеспеченными.
Чему же стоит поучиться у тиктокеров?
• Жить с легкостью в сердце и прекратить страдать. Посмотрите на прошлые поколения. Страдание было неотъемлемой частью их жизни. Люди старшего поколения зачастую обожают чувствовать себя жертвами обстоятельств, начальства, семьи и правительства. Они любят дискуссировать о том, как все плохо и все обречены, любят от корки до корки читать новости, смотреть душераздирающие «жизненные» фильмы, желательно с плохим концом. Знаете, почему? Проблема в убеждениях, привычках.
- Страдаю и говорю об этом, читаю новости, значит я умный.
- Страдаю, значит я герой, я сильный.
- Страдаю, значит только меня жалеют, любят другие.
Но подумайте, этого ли вы так хотели и соответствуют ли результаты вашим ожиданиям?
• Быть счастливыми и получать удовольствие от жизни. Эмоциональное удовлетворение и есть смысл нашей жизни! Не важно, чего вы хотите. Замуж, детей, денег или головокружительную карьеру, это все в конечном итоге ради эмоционального удовольствия. Стремитесь к нему.
• Любить и принимать себя. Посмотрите на молодежь. Можно любить и быть любимыми не страдая, достаточно слушать себя.
Фото: Instagram Дани Милохина
Важно быть гибкими и избавиться от негативных установок
• Показывать себя миру таким, какой ты есть. Не стесняться проявлять себя и транслировать эмоции. Только так можно осознать, кем мы являемся на самом деле, найти свое предназначение и круг единомышленников. Полюбите свои недостатки — превратите их в изюминку, сделайте частью имиджа.
• Развивать в себе творческое начало. Творчество — важная часть внутреннего мира любого человека. Мы все творцы и авторы.
• Быть гибкими и идти в ногу со временем (многие успешные тиктокеры первыми стали пользователями модной соцсети. Это позволило им стать ее звездами). Помните, если одна дверь закрыта, то есть миллион других, куда можно постучаться. Ребята это доказывают.
• Жить без страхов, шор и прочих ограничивающих убеждений. Они никому не принесли счастья, лишь мешали добиваться своих целей, получать желаемое и воплощать мечты в реальность.
• Свободе от чужого мнения. Я помню фразы родителей, например: «Что скажут люди?!». Это ничто иное, как заблуждение. Жить не своими целями, задачами, а с оглядкой на мнение других. Неужели, кто-то действительно родился ради этого?
• Перестать работать на дядю, если давно мечтаете о собственном деле. Молодежь показывает, что можно успешно работать на себя!
• Финансовой независимости. Я думаю, всем знакома зависимость от родителей, работы, начальника, мужа или жены, других обстоятельств. Современные звезды соцсетей (многие из них из простых бедных семей) зарабатывают сами и ни от кого не зависят.
Фото: Instagram @senoritasaeva
О чем стоит помнить 20-летним миллионерам?
Финансовое положение всегда тождественно развитию личности. И здесь не про то, как много книг вы прочитали, и сколько у вас высших образований. А от того, как много шор и неэффективных стереотипов находятся в голове! От негативных установок нужно избавляться.
• Стремлению к равенству, толерантности. Когда не важно, какого ты пола, расы, ориентации, из какой ты семьи — любой в современном мире может создавать свою реальность, добиваться успеха, влиять на других.
• Быть личностью и уважать себя. С трех лет ребенок уже личность, с этого времени начинают четко прорисовываться личные границы, значит, необходимо считаться с его мнением, предоставлять выбор. Обратите внимание на то, как общаетесь со своими маленькими детьми. Почаще задавайте себе вопросы, чего вы сами хотите, и что вам доставляет удовольствие.
Дети должны жить лучше своих родителей и вообще быть лучше нас. Но есть один нюанс. О чем стоит помнить 20-летним миллионерам, как пережить обрушившуюся славу и большие деньги? Ведь это испытание для любого человека, который не привык к подобному с детства. Я бы посоветовала продолжать развиваться, грамотно коммуницировать, управлять своим финансами, учиться новому и стремиться стать лучшей версией себя. Но делать это не через боль и страдание, как практиковали предыдущие поколения, а из позиции радости, удовольствия, свободы. Жить из позиции «хочу», а не «должен». Продолжать показывать на своем примере, что невозможное возможно! Ведь действительно нет ничего невозможного, все ограничения у нас в голове и современное поколение тиктокеров-миллионеров это нам доказывает.
Фото: Instagram, Pexels.com
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