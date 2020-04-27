Мария Порошина с ярким макияжем восхитила фанатов на весеннем фото
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Мария Порошина — одна из самых ярких участниц нового сезона шоу «Танцы со звездами». В партнеры актрисе достался Евгений Раев, который танцует с Ириной Пеговой.
Мария и Евгений не являются фаворитами проекта, но тепло поддерживаются зрителями.
Актриса опубликовала в Instagram весеннее фото с Евгением и впечатлила фанатов своей красотой и необычным ярким макияжем.
«После эфира. С Другом и Учителем! Вместе — мы сила», — подписала Мария Порошина снимок.
«Очень любим, голосуем за вас», «Вы прекрасная», «Вы лучшие, не понимаю за что вам поставили такую маленькую оценку, вы достойны самых высоких оценок!», «Только из-за вас смотрю», «Классные», «Вы красавица», «Самые достойные», «Потрясающая, многогранная, талантливейшая, шикарная женщина! Мария, вы великолепны!», — поддержали Марию и Евгения в комментариях.
А за кого в проекте болеете вы? Расскажите в комментариях.
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, Starface
Видео: «Танцы со звездами»
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