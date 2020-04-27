Мария Порошина с ярким макияжем восхитила фанатов на весеннем фото

«Очень любим, голосуем за вас», «Вы прекрасная», «Вы лучшие, не понимаю за что вам поставили такую маленькую оценку, вы достойны самых высоких оценок!», «Только из-за вас смотрю», «Классные», «Вы красавица», «Самые достойные», «Потрясающая, многогранная, талантливейшая, шикарная женщина! Мария, вы великолепны!», — поддержали Марию и Евгения в комментариях.

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