Мария Максакова призналась, что не может наладить отношения с матерью: «Я в отчаянии»
Фото: @mariamaksakova/Instagram
К слову, до этого Мария Максакова лишилась своей квартиры в Москве, которую купил ей ее отец.
Певица недавно вернулась в Россию и уже оказалась в центре нескольких скандалов — она поругалась со своими родственниками и матерью и стала участницей нескольких скандальных телешоу, где призналась в фиктивном браке.
«После убийства Дениса я, чтобы спасти имущество (друг мужа пугал меня арестом нашей недвижимости), заключила фиктивный брак с Далхатом Халаевым из Нальчика. Далхат переоформил ее на своих земляков, которые обещали ему деньги, но потом обманули его», — призналась артистка.
«Представьте себе ситуацию: есть богатая женщина и она, например, впадает в кому. Идут годы, родственники начинают делить недвижимость, деньги. Решают, что большая часть этих средств должна достаться старшим детям, хотя есть еще и младший. Они успели сто раз поссориться и помириться. И тут вдруг раздается звонок врача, который говорит: "Мария очнулась". Вот у меня сейчас такое же ощущение. Они словно по норам разбежались, когда я приехала. Все успели поделить и разбежались. Я не могу попасть ни в один свой объект», — добавила она.
Звезда рассказала, что ее откровения не понравились ее родственникам. Поэтому сейчас ее звездная мать не выходит на связь и не хочет общаться с дочерью. «В данный момент я чувствую вакуум вокруг себя со стороны семьи, – поведала Максакова. Безусловно, это повергает меня в отчаяние. Все сказанное и сделанное мною так громко и резонансно, безусловно, произвело на них эффект. Но они предпочитают отмалчиваться. Честно говоря, у меня создается впечатление, что я бьюсь впустую, как рыба об лед. Но я уверена, что в действительности это не так. Они все услышали и просто оторопели и остолбенели после этого. Ничего: будем ждать, когда они выйдут из этого ступора», — поведала артистка изданию Собеседник.
Фото: @mariamaksakova/Instagram
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