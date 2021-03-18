Мария Максакова призналась, что не может наладить отношения с матерью: «Я в отчаянии»

К слову, до этого Мария Максакова лишилась своей квартиры в Москве, которую купил ей ее отец.

Певица недавно вернулась в Россию и уже оказалась в центре нескольких скандалов — она поругалась со своими родственниками и матерью и стала участницей нескольких скандальных телешоу, где призналась в фиктивном браке.

«После убийства Дениса я, чтобы спасти имущество (друг мужа пугал меня арестом нашей недвижимости), заключила фиктивный брак с Далхатом Халаевым из Нальчика. Далхат переоформил ее на своих земляков, которые обещали ему деньги, но потом обманули его», — призналась артистка.

«Представьте себе ситуацию: есть богатая женщина и она, например, впадает в кому. Идут годы, родственники начинают делить недвижимость, деньги. Решают, что большая часть этих средств должна достаться старшим детям, хотя есть еще и младший. Они успели сто раз поссориться и помириться. И тут вдруг раздается звонок врача, который говорит: "Мария очнулась". Вот у меня сейчас такое же ощущение. Они словно по норам разбежались, когда я приехала. Все успели поделить и разбежались. Я не могу попасть ни в один свой объект», — добавила она.