Мария Максакова после ареста квартиры в «Москва-Сити» призналась в фиктивном браке
Фото: instagram.com/mariamaksakova
В понедельник, 1 марта, суд арестовал недвижимость артистки на Краснопресненской набережной, которую ей купил отец. Квартиру изъяли как вещественное доказательство по уголовному делу. Как уточнила сама исполнительница, отец видел, что Мария впадает в «крайнюю зависимость» от бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина, и подарил ей апартаменты в «Москва-Сити» (стоимость 200 миллионов рублей).
После Максакова вышла замуж за юриста Далхата Халаева в 2018 году. Он мошенническим путем продал недвижимость жены преступной группировке.
Как пишет KP.Ru, Максакова заключила фиктивный брак с Халаевым на фоне смерти супруга — экс-депутата от КПРФ Дениса Вороненкова, который был застрелен в центре Киева.
«После убийства Дениса я, чтобы спасти имущество (друг мужа пугал меня арестом нашей недвижимости), заключила фиктивный брак с Далхатом Халаевым из Нальчика. Далхат переоформил ее на своих земляков, которые обещали ему деньги, но потом обманули его», — призналась артистка.
Максакова добавила, что сейчас пытается вернуть квартиру и проходит психолого-психиатрическую экспертизу. Ей предстоит доказать, что в момент заключения договора она не отдавала отчет в своих действиях. При этом брак с Халаевым уже признан недействительным.
Фото: Instagram/@mariamaksakova
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