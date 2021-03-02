Мария Максакова после ареста квартиры в «Москва-Сити» призналась в фиктивном браке

Как пишет KP.Ru, Максакова заключила фиктивный брак с Халаевым на фоне смерти супруга — экс-депутата от КПРФ Дениса Вороненкова, который был застрелен в центре Киева.

«После убийства Дениса я, чтобы спасти имущество (друг мужа пугал меня арестом нашей недвижимости), заключила фиктивный брак с Далхатом Халаевым из Нальчика. Далхат переоформил ее на своих земляков, которые обещали ему деньги, но потом обманули его», — призналась артистка.

Максакова добавила, что сейчас пытается вернуть квартиру и проходит психолого-психиатрическую экспертизу. Ей предстоит доказать, что в момент заключения договора она не отдавала отчет в своих действиях. При этом брак с Халаевым уже признан недействительным.