Мария Максакова лишилась квартиры в Москве

Мария Максакова лишилась своей квартиры в Москве – она проходит как вещдок по делу. Речь идёт о жилье на Краснопресненской набережной, 2/1. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Квартиру Максаковой купил ее отец, а позже новый муж юрист Далхат Халаев, продал элитные апартаменты стоимостью 200 миллионов братьям Мальсаговым. Этих денег Мария тоже не увидела – вероятно, благодаря своему первому мужу. Теперь же она сумела их отсудить.

И хотя ей удалось выиграть дело и обвинить Мальсаговых в мошенничестве, квартиру у нее изъяли как вещдок.

Певица недавно вернулась в Россию и уже оказалась в центре нескольких скандалов – она поругалась со своими родственниками и матерью, и стала участницей нескольких скандальных телешоу.

«Представьте себе ситуацию: есть богатая женщина и она, например, впадает в кому. Идут годы, родственники начинают делить недвижимость, деньги. Решают, что большая часть этих средств должна достаться старшим детям, хотя есть еще и младший. Они успели сто раз поссориться и помириться. И тут вдруг раздается звонок врача, который говорит: "Мария очнулась". Вот у меня сейчас такое же ощущение. Они словно по норам разбежались, когда я приехала. Все успели поделить и разбежались. Я не могу попасть ни в один свой объект», — рассказывает Мария.