«Слушайте, я обожаю ботов-моралистов или странички с закрытыми аккаунтами, которые пытаются меня заткнуть или унизить моим же голым телом. Вы прямо напугали ежа голой, ну дальше сами знаете.Спасибо вам, мои хорошие, что напоминаете. Мне приятно смотреть на мое идеальное тело 11-летней давности! Это хороший мотиватор для меня перед летом ходить в спортзал, который терпеть не могу, и правильно питаться! Пожалуй, повешу эту обложечку на свой холодильник как оберег. И вам мои «доброжелатели» разрешаю», — обратилась Мария Кожевникова к хейтерам и показала им архивное фото в стиле ню, украсившее обложку глянца. «Ох, я тоже видимо повешу», «Маша! Обожаю вашу чувственную самоиронию», «Крутая», «Если бы меня на обложку журнала сняли... Я бы эту обложку вместо паспорта показывала бы», «По-моему, все и сейчас идеально. Другим есть тоже к чему стремиться! Помните, это мать троих детей», «Фигура шикарная», — поддержали Марию в комментариях.А вы согласны с подписчиками Марии Кожевниковой? Фото: InstagramВидео: «Вечерний Ургант»Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!