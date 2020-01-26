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«Я знаю точно, кто мне подаст стакан воды»: Мария Кожевникова трогательно поздравила сына с пятилетием

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Кожевникова

Фото: Instagram Марии Кожевниковой

Средний сын актрисы отмечает день рождения.

26 января – особый день на календаре актрисы Марии Кожевниковой. В этот день на свет появились ее супруг, бизнесмен Евгений Васильев, и средний сын Максим. В это воскресенье в честь пятилетия сына Мария опубликовала в блоге несколько нежных кадров и посвятила имениннику трогательный пост: «Вот и настало 26 января! Самый мой плодородный день в году! Родить любимого сына от любимого мужчины, да ещё и в день его рождения, это и есть счастье!

Первого, поздравлю сына:)

Макусик, ты мой настоящий подарок! Господь вознаградил меня, что не испугалась через три месяца после рождения первого сына, твоего появления под своим сердечком ❤️ Ребёнок, которого не надо воспитывать, да такое бывает :) В свои 5 лет ты настоящий мужик, причём, в этом нет моей заслуги. Самостоятельный, Ответственный, Надежный, Добрый, Смелый, Честный, Терпеливый, Любящий... Ты лучший брат на свете!».

«Никогда не забуду, как недавно ты «спас» старшего. Весь расцарапанный подбежал ко мне и сказал, что Ваня не виноват, ты просто упал с лестницы... и это было так трогательно, так как обманывать у тебя не получается и первой фразой, ты сразу «сдал поляну». И я очень ценю твою помощь с младшим 🙏🏻 Ты единственный, кто может уложить Василька спать за минуту и уже без подмигивания чувствуешь, когда мне нужна твоя помощь. Ты замечательный сын! Все самые ответственные задания я даю тебе, потому что на все 💯 уверена , что выполнишь! И про стакан воды я знаю точно , кто мне его подаст . В общем, я завидую сама себе! Спасибо, что ты пришёл в нашу с папой жизнь! Вы так похожи, что я стараюсь не быть третьей лишней, а просто с любовью наблюдаю, как вам вместе хорошо, и вы плывёте на одной волне 🏄🏻‍♂️🏄🏼‍♂️ Мой мальчик, моя опора, хочу, чтобы жизнь к тебе была благосклонна, чтобы никто не пользовался уникальностью твоих человеческих качеств, будь здоровым и счастливым! Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад, но или, если только для того, чтобы увидеть влюблённых, поддерживающих тебя родителей», — подытожила актриса.

Напомним, Иван, первенец Марии Кожевниковой и Евгения Васильева, появился на свет 19 января 2014 года. Спустя год и одну неделю родился его брат Максим. Третьего сына Мария родила 20 июля 2017 года.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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