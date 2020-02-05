Мимими дня: Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем и детьми

Накануне Нового года один из сыновей актрисы Марии Кожевниковой заболел ветрянкой — ее 2-летний Василий принес с одного из «огоньков». «Все бы отлично, потому что я за естественную ветрянку и против прививки от нее, но у нас выяснилось, что наш папа не болел этим вирусом, а взрослыми, очень часто, он переносится довольно сложно. Делать нечего, пришлось срочно "выгнать" мужа из дома, а нам менять все планы и встречать Новый год порознь. Настроение, конечно, было не самое праздничное, но Василек отпустил нас со старшими к папе, а сам встречал 2020 с бабушкой», — рассказала она.

Фото с этого праздника многодетная мама опубликовала в своем блоге. На нем — что редкость — присутствует ее муж.