Мимими дня: Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем и детьми
Накануне Нового года один из сыновей актрисы Марии Кожевниковой заболел ветрянкой — ее 2-летний Василий принес с одного из «огоньков». «Все бы отлично, потому что я за естественную ветрянку и против прививки от нее, но у нас выяснилось, что наш папа не болел этим вирусом, а взрослыми, очень часто, он переносится довольно сложно. Делать нечего, пришлось срочно "выгнать" мужа из дома, а нам менять все планы и встречать Новый год порознь. Настроение, конечно, было не самое праздничное, но Василек отпустил нас со старшими к папе, а сам встречал 2020 с бабушкой», — рассказала она.
Фото с этого праздника многодетная мама опубликовала в своем блоге. На нем — что редкость — присутствует ее муж.
«Главное, что я успела организовать праздник и для Василька в кругу родных и близких, и сами отправились за приключениями к нашим гостеприимным друзьям», — подчеркнула она.
«Какие все классные», «Мужа как специально прячешь. 1е фото орет об этом. Вообще не уважение посадить сзади и пол лица заснять», «А что с вашем мужем не так?», «А по-моему фотографии классные! Видно, что было весело)) а муж сам голову мог вытянуть, если бы хотел, чтобы его полностью было видно)) Яркие фото, хорошая память», «Чудесная семья, счастья вам», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: instagram
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