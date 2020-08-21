Мария Кожевникова и Алла Довлатова в пижамах устроили задорные танцы в эфире «Русского Радио»
Фото: Instagram Марии Кожевниковой
На «Вечернем шоу» Аллы Довлатовой царит атмосфера веселья, а задорные «танцульки», ставшие традиционными, показывают знаменитостей с необычной стороны. На этот раз гостьей ведущей стала актриса Мария Кожевникова. Многодетная мама приняла участие в пижамной вечеринке, а позже, сменив одежду, вдоволь натанцевалась с хозяйкой. Фото и видео знаменитости опубликовали в своих блогах.
«Устроили пижамную вечеринку с Машей Кожевниковой. Вчера был международный день лени. Подумали, что пижамы нас на ленивый лад настроят, но не срослось у лени... Мы с ней не ленились и поиграли и потанцевали», - пояснила необычный дресс-код Алла Довлатова.
«Красавицы», «Танцульки как всегда огонь», «Отличное чувство ритма у обеих», «5 раз пересмотрела», - восхищаются подписчики видеороликом. Внешний вид ведущей тоже удостоился положительных комментариев: «Аллочка вам идет новая прическа», «Вы неподражаемы с этой прической! Минус 10 лет! Раньше я любила, когда Вы с кудрями, но этооооо огонь», «Алла, как Вам идет красный цвет!!! Пижама просто супер!!! Ваш цвет - энергия и любовь».
«Не знаю как с этой информацией Вы будете жить дальше... но как оказалось день Лени придумали в Колумбии, а ученые из США проведя эксперимент на моллюсках даже пришли к выводу, что лень полезна! В общем, ленивые моллюски живут дольше», - написала в своем блоге Мария Кожевникова.
«Какие яркие девочки», «Крутые наряды», «Тот случай когда их пижамы, круче чем любой повседневный наряд», «Шикарный лук Мария», «Какие же обе красивые», - не скупятся на комплименты и ее поклонники.
Фото и видео: Instagram/@mkozhevnikova/@alla_dovlatova
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!