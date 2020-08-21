Мария Кожевникова и Алла Довлатова в пижамах устроили задорные танцы в эфире «Русского Радио»

На «Вечернем шоу» Аллы Довлатовой царит атмосфера веселья, а задорные «танцульки», ставшие традиционными, показывают знаменитостей с необычной стороны. На этот раз гостьей ведущей стала актриса Мария Кожевникова. Многодетная мама приняла участие в пижамной вечеринке, а позже, сменив одежду, вдоволь натанцевалась с хозяйкой. Фото и видео знаменитости опубликовали в своих блогах.

«Устроили пижамную вечеринку с Машей Кожевниковой. Вчера был международный день лени. Подумали, что пижамы нас на ленивый лад настроят, но не срослось у лени... Мы с ней не ленились и поиграли и потанцевали», - пояснила необычный дресс-код Алла Довлатова.

«Красавицы», «Танцульки как всегда огонь», «Отличное чувство ритма у обеих», «5 раз пересмотрела», - восхищаются подписчики видеороликом. Внешний вид ведущей тоже удостоился положительных комментариев: «Аллочка вам идет новая прическа», «Вы неподражаемы с этой прической! Минус 10 лет! Раньше я любила, когда Вы с кудрями, но этооооо огонь», «Алла, как Вам идет красный цвет!!! Пижама просто супер!!! Ваш цвет - энергия и любовь».