«Энергичная, подвижная и вообще огонь»: танцующую Юлию Меньшову сравнили с Умой Турман

Актриса Юлия Меньшова стала очередной гостьей «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском Радио». Видеозапись традиционных «танцулек» с приглашенной звездой ведущая опубликовала в своем блоге. «Сегодня в стиле рэгги, чтоб изменить дождливую погоду на солнечную», — прокомментировала она.

«Меньшова красотка», «Какая пластичная», «Какая Юля музыкальная и оганичная. Очень хорошо двигается», «Юля сидит за столом или нога за ногу, и не подумаешь, что она может так двигаться», «Ого, ЮЛЯ класс! Чем то мне напомнила грацией, своими длинными руками и ногами Уму Турман», — обсуждают подписчики.