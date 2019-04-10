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«Энергичная, подвижная и вообще огонь»: танцующую Юлию Меньшову сравнили с Умой Турман

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Меньшова

Фото: Instagram Юлии Меньшовой
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49-летняя Юлия Меньшова продемонстрировала чувство ритма и завидную пластику на шоу Аллы Довлатовой.

Актриса Юлия Меньшова стала очередной гостьей «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском Радио». Видеозапись традиционных «танцулек» с приглашенной звездой ведущая опубликовала в своем блоге. «Сегодня в стиле рэгги, чтоб изменить дождливую погоду на солнечную», — прокомментировала она.

«Меньшова красотка», «Какая пластичная», «Какая Юля музыкальная и оганичная. Очень хорошо двигается», «Юля сидит за столом или нога за ногу, и не подумаешь, что она может так двигаться», «Ого, ЮЛЯ класс! Чем то мне напомнила грацией, своими длинными руками и ногами Уму Турман», — обсуждают подписчики.

Опубликовав это же видео в своем блоге, актриса рассказала историю: «Когда однажды мой 9-летний сын заорал на свою сестру Тасю, которая "доставала" его своим пристальным вниманием: "Ты дуууууураааа!", 4-летняя дочь моя мгновенно срезала: "Зато я добрая, вежливая и красивая!". Это я к чему? К тому, что если вы думали, что я просто... умная... Так я еще энергичная, подвижная и ваще... огонь».

А как считаете вы — огонь?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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