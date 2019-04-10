«Энергичная, подвижная и вообще огонь»: танцующую Юлию Меньшову сравнили с Умой Турман

Актриса Юлия Меньшова стала очередной гостьей «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском Радио». Видеозапись традиционных «танцулек» с приглашенной звездой ведущая опубликовала в своем блоге. «Сегодня в стиле рэгги, чтоб изменить дождливую погоду на солнечную», — прокомментировала она.
«Меньшова красотка», «Какая пластичная», «Какая Юля музыкальная и оганичная. Очень хорошо двигается», «Юля сидит за столом или нога за ногу, и не подумаешь, что она может так двигаться», «Ого, ЮЛЯ класс! Чем то мне напомнила грацией, своими длинными руками и ногами Уму Турман», — обсуждают подписчики.
Опубликовав это же видео в своем блоге, актриса рассказала историю: «Когда однажды мой 9-летний сын заорал на свою сестру Тасю, которая "доставала" его своим пристальным вниманием: "Ты дуууууураааа!", 4-летняя дочь моя мгновенно срезала: "Зато я добрая, вежливая и красивая!". Это я к чему? К тому, что если вы думали, что я просто... умная... Так я еще энергичная, подвижная и ваще... огонь».
А как считаете вы — огонь?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram