47-летняя Наташа Королева в платье из сетки зажгла в гостях у Аллы Довлатовой
Фото: Instagram Наташи Королевой
На днях Наташа Королева похвасталась новым образом. Гладкие волосы, модные брови, яркий пиджак - этот «лук» вызвал противоречивые отзывы в Сети, не все привыкли видеть популярную певицу такой. Оказалось, что артистка наводила красоту для того, чтобы встретиться с Аллой Довлатовой в эфире «Русского радио» - вместе они, по традиции, устроили горячие танцы.
«Ох ,круто! Молодцы девчули», «Супер! Зажигалочки», «Наташа просто супер», «Просто огонь», «Натальяяяя яркая, узнаваемая, лофффффкая», «Две королевы рвут танцпол», «Ну красотули же! Класс», «Ухо какие шальные», «Две мои любимки! Вы лучшие», - обсуждают в комментариях.
Знаменитости часто удивляют публику во время участия в «Вечернем шоу Аллы Довлатовой». Так, актриса Юлия Меньшова присоединилась к танцам в стиле регги, продемонстрировав чувство ритма и завидную пластику, которых мало кто от нее ожидал. Выступление было настолько ярким, что мы, например, помним о нем до сих пор.
Фото и видео: Instagram /@koroleva__star, @alla_dovlatova
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