47-летняя Наташа Королева в платье из сетки зажгла в гостях у Аллы Довлатовой

«Ох ,круто! Молодцы девчули», «Супер! Зажигалочки», «Наташа просто супер», «Просто огонь», «Натальяяяя яркая, узнаваемая, лофффффкая», «Две королевы рвут танцпол», «Ну красотули же! Класс», «Ухо какие шальные», «Две мои любимки! Вы лучшие», - обсуждают в комментариях.

Знаменитости часто удивляют публику во время участия в «Вечернем шоу Аллы Довлатовой». Так, актриса Юлия Меньшова присоединилась к танцам в стиле регги, продемонстрировав чувство ритма и завидную пластику, которых мало кто от нее ожидал. Выступление было настолько ярким, что мы, например, помним о нем до сих пор.