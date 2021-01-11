Мария Горбань похвасталась стройными ногами в небесно-голубом бикини: «Фигура огонь»

Мария Горбань поделилась фотографиями из отпуска в стильном пляжном образе — бикини небесно-голубого оттенка и цветном платке на голове. Акцент на фотографиях пришелся на ноги — стройные и «бесконечные». То, что ноги отлично вышли в кадре, отметила и сама актриса: «Спасибо, iPhone, за ногу».

Сейчас Мария наслаждается заслуженным отпуском на Бали, где в конце года отметила свой день рождения, как и мечтала — актрисе исполнилось 34 года.