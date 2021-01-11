Мария Горбань похвасталась стройными ногами в небесно-голубом бикини: «Фигура огонь»
Фото: www.instagram.com/gorban_masha/
Мария Горбань поделилась фотографиями из отпуска в стильном пляжном образе — бикини небесно-голубого оттенка и цветном платке на голове. Акцент на фотографиях пришелся на ноги — стройные и «бесконечные». То, что ноги отлично вышли в кадре, отметила и сама актриса: «Спасибо, iPhone, за ногу».
Сейчас Мария наслаждается заслуженным отпуском на Бали, где в конце года отметила свой день рождения, как и мечтала — актрисе исполнилось 34 года.
Подписчики отметили отличную фигуру Марии и восхитились длинными ногами:
«Вы такая красивая! Я вас обожаю», «Мария, ножки у вас очень красивые, вы сама красота на фоне красоты Бали», «Вы на первом фото так сильно на маму похожи, красавица», «Нога то, что надо. Маша, ты супер», «Хороша Машуня, Бали вам идет».
По традиции подписчики напомнили Марии, что ей не помешало бы набрать вес: «Кушать тоже надо немного», «Была красавица, теперь одни кости! Не обижайтесь, пожалуйста, на правду...».
Ранее Мария покорила своих поклонников горячей фотосессией и опубликовала в своем Instagram образ в шикарном кружевном кимоно, который заслужил множество комплиментов.
Фото и видео: Instagram Марии Горбань
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