Мария Горбань подразнила фанатов видео в кружевном кимоно
Фото: Instagram @gorban_masha
Фанаты заинтригованы: в одной из сцен кино любимая звезда предстала в дерзком образе, выстроенном вокруг черного цвета. На ней — эффектный халат-кимоно из шелка с кружевными вставками, которые практически не оставили места для фантазии. А скрыт под ним комплект черного белья и изгибы точеной фигуры. Из дополнений к образу — лишь прическа с пышными крупными локонам и легкий мейкап с акцентом на глаза.
Поклонников образ Марии впечатлил и вдохновил на восторженные комплименты. «Там мужчина один, по-моему, слюной давится», «Безумно красивая женщина», «А какие у парней физиономии довольные!», «Сказочная принцесса», «Бомба!», «Какие взгляды у мужчин! Вот она — женщина-мечта» — пишут в комментариях. Не так давно актриса снова взбудоражила Сеть, опубликовав кокетливый танец в шелковой комбинации. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @gorban_masha
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