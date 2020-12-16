Мария Горбань подразнила фанатов видео в кружевном кимоно

Фанаты заинтригованы: в одной из сцен кино любимая звезда предстала в дерзком образе, выстроенном вокруг черного цвета. На ней — эффектный халат-кимоно из шелка с кружевными вставками, которые практически не оставили места для фантазии. А скрыт под ним комплект черного белья и изгибы точеной фигуры. Из дополнений к образу — лишь прическа с пышными крупными локонам и легкий мейкап с акцентом на глаза.