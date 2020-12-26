«Папайное утро»: Мария Горбань показала, как отмечает день рождения на Бали

Мария Горбань в своем Instagram похвасталась красивым и романтичным праздничным утром — актриса отметила свой 34-й день рождения. Провела его Мария всем на зависть, в бассейне на Бари и с кусочком папайи в руках. Видео она опубликовала в своем Instagram.

«Папайное утро! С Днём Рождения меня », — пишет она.