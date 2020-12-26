«Папайное утро»: Мария Горбань показала, как отмечает день рождения на Бали
Фото: www.instagram.com/gorban_masha/
Мария Горбань в своем Instagram похвасталась красивым и романтичным праздничным утром — актриса отметила свой 34-й день рождения. Провела его Мария всем на зависть, в бассейне на Бари и с кусочком папайи в руках. Видео она опубликовала в своем Instagram.
«Папайное утро! С Днём Рождения меня », — пишет она.
Подписчики поздравили актрису с праздником — среди них Артур Пирожков, Владимир Яглыч и другие звезды:
«С Днём Маши!!! Счастья!!!», «Машуня! Люблю! Обнимаю! Поздравляю», «С Днём рождения! Пусть исполнятся все желания, в этот день!», «С днем рождения! Мария, вы классная!», «С днём рождения! Творческих успехов!», «Круто, когда мечты сбываются!», «Мария, с днем рождения! Любви и женского счастья! Вы невероятная», «С днем рождения! Желаю здоровья, сил, всех благ», «С днем рождения, шикарная женщина!».
Ранее яркая актриса подразнила своих поклонников, появившись в шикарном и дерзком образе в черном прозрачном кимоно с кружевами.
Фото и видео: Instagram Марии Горбань
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