Марину Хлебникову перевели в общую палату — ее состояние стабилизировалось

Исполнительница хита «Чашка кофею» была доставлена в больницу после пожара, который произошел по неосторожности в ее московской квартире вечером 18 ноября. Вся семья певицы спала на момент случившегося. О пожаре домочадцам сообщили соседи, которые заметили дым. Когда все находившиеся на тот момент в квартире покинули ее, сама Хлебникова продолжала спать. После артистку нашли спасатели и экстренно вынесли из помещения. Именно по этой причине она стала единственной пострадавшей от огня.

Российская эстрадная певица попала в больницу с отравлением угарным газом, а также 20% ожогов по всему телу. Там ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

Спустя несколько недель специалисты заметили улучшение в состоянии артистки. Ее вывели из комы и отключили от аппарата — она уже могла дышать самостоятельно.

Теперь поклонники и коллеги Хлебниковой узнали новые подробности о ее состоянии — оно стабилизировалось, а сама певица переведена из реанимации в общую палату. «Сейчас она находится в ожоговом отделении, ее состояние удалось стабилизировать», — сообщает телеграм-канал Mash.