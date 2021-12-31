Марина Хлебникова записала новогоднее поздравление — аудио
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Фото: КиноПоиск
«С Новым годом, друзья! Я хочу пожелать каждому человеку на нашей маленькой-маленькой Земле, на которой живет столько много людей, чтобы мы с вами опять начали встречаться, а не просто видеться на экранах наших телефонов, смартфонов и компьютеров. Будьте здоровыми, будьте веселыми. Всегда ваша Марина Хлебникова», — сообщает певица в аудиозаписи, опубликованной в ее официальном аккаунте в социальной сети.
Это уже второе обращение пострадавшей во время пожара певицы к публике. Ранее она уже записывала аудио, в котором поблагодарила всех за неравнодушных поддержку и пообещала, по возможности, почаще публиковать такого рода записи для поклонников.
На данный момент, по словам ее директора, Хлебникова все еще находится в больнице. Врачи сообщали, что в лечебном заведении артистка проведет и новогоднюю ночь. Однако, в СМИ просочились слухи о том, что ее выписали из больницы. Данную информацию опровергли представители певицы. А точная дата выписки остается неизвестной как для них, так и для врачей.
Фото: Instagram, Global Look press