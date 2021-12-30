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Директор Марины Хлебниковой опроверг информацию о ее скорой выписке из больницы

Вчера стало известно, что обгоревшая при пожаре певица Марина Хлебникова сможет встретить Новый год дома. Такой информацией поделился телегам канал Baza. Однако представитель артистки опроверг эти данные.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Марина Хлебникова

Фото: Instagram @marina_hlebnikova_official

«Ни мы, ни Марина Арнольдовна, ни ее врачи в данный момент не обладаем точной информацией по выписке, так что мы не знаем, откуда такая информация может появиться у кого-то еще», — сообщил ТАСС Данила Прайс.

Врачи и родственники звезды не распространяют более точную информацию о вип-пациентке. Ее дочь Доминика, которая и заметила, что в спальне матери произошел пожар и родители звезды от каких-либо комментариев по поводу состояния здоровья Хлебниковой отказываются.

Напомним, пожар в квартире Хлебниковой произошел 18 ноября. 56-летняя звезда была доставлена в больницу с сильнейшими ожогами и повреждениями дыхательных путей. Марине провели несколько восстанавливающих процедур и пластических операций. Сейчас звезда идет на поправку и уже даже смогла записать аудиообращение к своим поклонникам. Согласно прогнозам врачей, певице предстоит длительный восстановительный период, а также, возможно, понадобится еще несколько пластических операций.

В обращении в поклонникам Марина сказала, что старается идти на поправку и сохранять позитивное настроение.

Фото: Instagram, GlobalLookPress

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