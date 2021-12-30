Директор Марины Хлебниковой опроверг информацию о ее скорой выписке из больницы

«Ни мы, ни Марина Арнольдовна, ни ее врачи в данный момент не обладаем точной информацией по выписке, так что мы не знаем, откуда такая информация может появиться у кого-то еще», — сообщил ТАСС Данила Прайс.

Врачи и родственники звезды не распространяют более точную информацию о вип-пациентке. Ее дочь Доминика, которая и заметила, что в спальне матери произошел пожар и родители звезды от каких-либо комментариев по поводу состояния здоровья Хлебниковой отказываются.