Директор Марины Хлебниковой опроверг информацию о ее скорой выписке из больницы
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Фото: Instagram @marina_hlebnikova_official
«Ни мы, ни Марина Арнольдовна, ни ее врачи в данный момент не обладаем точной информацией по выписке, так что мы не знаем, откуда такая информация может появиться у кого-то еще», — сообщил ТАСС Данила Прайс.
Врачи и родственники звезды не распространяют более точную информацию о вип-пациентке. Ее дочь Доминика, которая и заметила, что в спальне матери произошел пожар и родители звезды от каких-либо комментариев по поводу состояния здоровья Хлебниковой отказываются.
Напомним, пожар в квартире Хлебниковой произошел 18 ноября. 56-летняя звезда была доставлена в больницу с сильнейшими ожогами и повреждениями дыхательных путей. Марине провели несколько восстанавливающих процедур и пластических операций. Сейчас звезда идет на поправку и уже даже смогла записать аудиообращение к своим поклонникам. Согласно прогнозам врачей, певице предстоит длительный восстановительный период, а также, возможно, понадобится еще несколько пластических операций.
В обращении в поклонникам Марина сказала, что старается идти на поправку и сохранять позитивное настроение.
Фото: Instagram, GlobalLookPress