Формулировка «безответственное отношение к детям» была лишь поводом

История с разводом Марины Анисиной и Никиты Джигурды потрясла многих. В телеэфирах бывшая фигуристка жаловалась, что муж поднимает на нее руку, угрожает ножом, пытается опорочить ее репутацию. Адвокат же сообщал, что главной причиной стало его «безответственное отношение к семье». Несколько минут назад Марина назвала настоящую причину развода и рассказала, что происходит сейчас в их «венчаной» семье.

«Я развелась с Джигурдой из-за его возобновленного романа с Люсей!Но мы были с Никитой Борисовичем в состоянии развода. А Людмила любила Джигурду за его харизму и песни! Даже предлагала Никитосу стать ее мужем», — призналась звезда.