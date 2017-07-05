Марина Анисина назвала настоящую причину развода с Джигурдой
История с разводом Марины Анисиной и Никиты Джигурды потрясла многих. В телеэфирах бывшая фигуристка жаловалась, что муж поднимает на нее руку, угрожает ножом, пытается опорочить ее репутацию. Адвокат же сообщал, что главной причиной стало его «безответственное отношение к семье». Несколько минут назад Марина назвала настоящую причину развода и рассказала, что происходит сейчас в их «венчаной» семье.
«Я развелась с Джигурдой из-за его возобновленного романа с Люсей!Но мы были с Никитой Борисовичем в состоянии развода. А Людмила любила Джигурду за его харизму и песни! Даже предлагала Никитосу стать ее мужем», — призналась звезда.
«Сейчас отец моих детей меня не слушает. Говорит, что будет играть в русскую рулетку. Или пан, или пропал! Не хочет идти не на какие компромиссы! Он любил Люсю до меня и теперь его не остановить», — сообщила Марина, имея в виду, скорее всего, процесс вступления в наследство, оставленное его покойной возлюбленной.
Напомним, Джигурда и Анисина были в браке 9 лет. У супругов подрастают двое детей: 7-летний сын Мик-Анжель-Крист и 6-летняя дочь Эва-Влада.
Фото: instagram.com