На днях Кунцевский суд поставил точку в громком деле о наследовании имущества покойной Людмилы Браташ

Как стало известно, все деньги бизнесвуман поровну достались Никите Джигурде и Марине Анисине. «Суд удовлетворил исковое заявление Анисиной и Джигурды о признании права собственности на имущество по завещанию. Все наследство отошло Анисиной и Джигурде в равных долях», - сообщил адвокат звездной четы.

В своем блоге ликующая фигуристка сообщила, что они с супругом победили: «Сегодня прошёл суд по завещанию Людмилы Браташ.Иск Романовой к нашей семье отклонён.Обвинения Романовой в том,что завещание поддельное,что Джигурда насильник признаны недействительными!Как я говорила раньше - мы победили!!!».

По словам адвоката, несмотря на то, что оценку состояния Браташ они еще не производили, речь идет о крупной сумме. Помимо этого, Джигурде, Анисине и двоим их детям достанутся три квартиры в Москве (на Кутузовском проспекте, Рублевском шоссе и в Строгине), а также квартира в центре Парижа и счета в нескольких банках.

Фото: instagram.com, eastnews.ru