Марина Александрова похвасталась идеальной фигурой, показав редкое фото в строгом купальнике
Фото: www.instagram.com/mar_alexandrova/
Марина Александрова, как и многие знаменитости, прилетела в Сочи на «Кинотавр». Там в перерывах между показами фильмов гости фестиваля наслаждаются отдыхом на Черном море.
Марина Александрова сумела выкроить время для отдыха на яхте. для прогулки она выбрала лаконичный и даже строгий черный купальник и легкую накидку такого же цвета. Купальный наряд подчеркнул идеальную фигуру актрисы. Фото с яхты Марина показала в социальной сети.
«Кинотавр. Успеть все», — подписала она фото.
«Какая же вы идеальная. Марина, пожалуйста, только не делайте никаких губ, бровей и т.д. Вы очень красивая», «Как же ваши фото и сторис отличаются от других "актрисулек" нашего кино. Порода! Внутренняя интеллигенция так и прет из вас», «Какие неожиданные и в то же время долгожданные фото!», «Фигура просто ошеломляет», «Классика: на белоснежной яхте красивая девушка», «Естественная и очень блестящая, ошеломляющая», «Красивые ноги и тело!», «Очень нежная», — получила заслуженные комплименты актриса.
Ранее Марина показывала, какой ее видит 4-летняя дочь.
Фото и видео: Instagram Марины Александровой
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