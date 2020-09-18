Марина Александрова похвасталась идеальной фигурой, показав редкое фото в строгом купальнике

Марина Александрова, как и многие знаменитости, прилетела в Сочи на «Кинотавр». Там в перерывах между показами фильмов гости фестиваля наслаждаются отдыхом на Черном море.

Марина Александрова сумела выкроить время для отдыха на яхте. для прогулки она выбрала лаконичный и даже строгий черный купальник и легкую накидку такого же цвета. Купальный наряд подчеркнул идеальную фигуру актрисы. Фото с яхты Марина показала в социальной сети.

«Кинотавр. Успеть все», — подписала она фото.