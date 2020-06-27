«Талант фотографа»: Марина Александрова показала, какие фото умеет делать ее четырехлетняя дочь

Похоже, поклонникам актрисы больше всего пришлась по душе фотография, на которой Марина широко улыбается и выглядит очень счастливой. Большинство комментаторов проголосовали именно за этот снимок.

Но есть и те, кто считает, что актриса прекрасна вне зависимости от образа и настроения. «Все прекрасные! 😍😍😍😃😃😃 Вы супер!)))», «Везде прекрасна🌹», «А разве можно выбрать)», - комментируют фотографии подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Марина Александрова - популярная актриса театра и кино. Одной из самых запоминающихся ее ролей стала работа в историческом сериале «Екатерина», где актриса сыграла великую императрицу. С 2005 по 2007 год Марина встречалась с актёром Александром Домогаровым. В 2008 вышла замуж за актера Ивана Стебунова, но брак просуществовал всего два года. В 2011 года начались отношения Александровой с режиссёром Андреем Болтенко. Через год, после рождения сына, они поженились. В 2015 году у семьи также родилась дочь.