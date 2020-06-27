«Талант фотографа»: Марина Александрова показала, какие фото умеет делать ее четырехлетняя дочь
Фото: Instagram/ @mar_alexandrova
Марина Александрова часто радует своих подписчиков в Инстаграм яркими фото. Там есть и снимки с профессиональных фото-сессий, и любительские семейные фотографии с отдыха. Но вот фото-портретов в исполнении маленькой дочери актрисы на странице звезды сериала «Екатерина» пока не было.
Похоже, у малышки есть талант фотографа: на всех снимках, сделанных на морском побережье, мама у девочки получилась разной: на одном - серьезная, на другом - озорная, на третьем - задумчивая. Актриса предложила подписчикам выбрать лучшее, на их взгляд, фото.
Похоже, поклонникам актрисы больше всего пришлась по душе фотография, на которой Марина широко улыбается и выглядит очень счастливой. Большинство комментаторов проголосовали именно за этот снимок.
Но есть и те, кто считает, что актриса прекрасна вне зависимости от образа и настроения. «Все прекрасные! 😍😍😍😃😃😃 Вы супер!)))», «Везде прекрасна🌹», «А разве можно выбрать)», - комментируют фотографии подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Марина Александрова - популярная актриса театра и кино. Одной из самых запоминающихся ее ролей стала работа в историческом сериале «Екатерина», где актриса сыграла великую императрицу. С 2005 по 2007 год Марина встречалась с актёром Александром Домогаровым. В 2008 вышла замуж за актера Ивана Стебунова, но брак просуществовал всего два года. В 2011 года начались отношения Александровой с режиссёром Андреем Болтенко. Через год, после рождения сына, они поженились. В 2015 году у семьи также родилась дочь.
Фото: Instagram/@mar_alexandrova, Globallookpress/© Anatoly Lomokhov Видео: Youtube
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