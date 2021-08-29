Маргарита Грачева выписалась из роддома — о малыше теперь заботятся братья

Ставшая мамой в третий раз Маргарита Грачева выписалась из роддома вместе с сыном. Об этом сама Грачева рассказала на своей странице в соцсетях, поделившись первым видео с новым членом семьи. В ролике Маргарита призналась, что справиться с заботами о малыше ей помогают не только супруг, но и старшие сыновья.