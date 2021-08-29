Маргарита Грачева выписалась из роддома — о малыше теперь заботятся братья
Потерявшая из-за бывшего супруга кисти рук Маргарита Грачева на днях выписалась из роддома. Мама двоих детей, ранее снова вышедшая замуж, родила новому супругу сына. Грачева поделилась первыми видео с участием нового члена семьи. Она рассказала, как о малыше заботятся его старшие братья: переодевают, развлекают и помогают покупать для него одежду. Ведь пара готовилась к рождению девочки и приобрела соответствующий гардероб для нее.
Ставшая мамой в третий раз Маргарита Грачева выписалась из роддома вместе с сыном. Об этом сама Грачева рассказала на своей странице в соцсетях, поделившись первым видео с новым членом семьи. В ролике Маргарита призналась, что справиться с заботами о малыше ей помогают не только супруг, но и старшие сыновья.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram
Автор:
Популярное