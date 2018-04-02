Мама, папа, я: Эвелина Бледанс показала видео с дня рождения сына

Несмотря на то, что мама и папа решили не быть парой, маленький Сема видит их вместе.

«Эвелина молодец, хорошо выглядите и Сема счастлив. Жаль папа с вами не живет, хотя может и не зря. Вообшем Семе повезло с мамой что сказать», «Бывший , на фото , как старик выглядит , лет так 60», «Эва, слезы.. У Сёмы улыбка почти на всех фото широченная, но прям ВИДНО, что она самая счастливая, когда папа с мамой рядом...блин, больно за него, в первую очередь..», «С днем рождения Вашего сыночка, очаровательного улыбашку! Пусть вокруг него будет только позитив и много добрых людей!», — комментируют подписчики.

Судя по фото, новый мужчина Эвелины не пришел на день рождения ее сына: в первую очередь пара заботится о комфорте мальчика.

Фото: instagram