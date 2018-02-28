Разведенная Эвелина Бледанс наконец закрутила новый роман

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс долгое время не могла впустить в свою жизнь любовь и даже хотела вернуться к бывшему мужу Александру Семину, о разводе с которым откровенно рассказала в прошлом году. Но на днях звезда призналась в интервью журналу «7 Дней», что наконец-то вновь влюблена.

Избранником Эвелины стал московский бизнесмен Сергей Демчев. «Сегодня самое время сказать: да, он мой!» — заявила Бледанс в беседе с журналистами.