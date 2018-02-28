Разведенная Эвелина Бледанс наконец закрутила новый роман
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс долгое время не могла впустить в свою жизнь любовь и даже хотела вернуться к бывшему мужу Александру Семину, о разводе с которым откровенно рассказала в прошлом году. Но на днях звезда призналась в интервью журналу «7 Дней», что наконец-то вновь влюблена.
Избранником Эвелины стал московский бизнесмен Сергей Демчев. «Сегодня самое время сказать: да, он мой!» — заявила Бледанс в беседе с журналистами.
Более того, сам Сергей прокомментировал роман с Эвелиной и рассказал, как нашел общий язык с ее «особенным» сыном Семеном. «Я быстро привык к Семе, он очень добрый и воспитанный, — поделился мужчина в том же интервью. — Когда капризничает, с ним не приходится быть строгим, он слушается и маму, и меня». Желаем Эвелине только счастья в новых отношениях!
Фото: Starface, Instagram