Актриса и телеведущая опубликовала в Instagram забавный видеоролик.

Эвелина Бледанс и Александр Семин немало удивили поклонников, сообщив о своем разводе, состоявшемся год назад. Однако, несмотря на новый семейный статус, пара продолжает вместе воспитывать 5-летнего сына Сему, родившегося с синдромом Дауна. По словам Эвелины, именно благодаря сыну они с бывшим мужем смогли сохранить дружеские отношения.

Несколько часов назад в блоге актрисы появился видеоролик, в котором приняла участие вся ее семья. «Мы всё- таки решили признаться...» — подписала публикацию Бледанс, добавив хештеги #сема, #папаСемы, #секрет, #семья.