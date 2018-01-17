Эвелина Бледанс поделилась трогательным семейным видео, снятым после развода
Эвелина Бледанс и Александр Семин немало удивили поклонников, сообщив о своем разводе, состоявшемся год назад. Однако, несмотря на новый семейный статус, пара продолжает вместе воспитывать 5-летнего сына Сему, родившегося с синдромом Дауна. По словам Эвелины, именно благодаря сыну они с бывшим мужем смогли сохранить дружеские отношения.
Несколько часов назад в блоге актрисы появился видеоролик, в котором приняла участие вся ее семья. «Мы всё- таки решили признаться...» — подписала публикацию Бледанс, добавив хештеги #сема, #папаСемы, #секрет, #семья.
Поклонники оценили юмор телеведущей и членов ее семьи: «Какие вы классные))», «Вы крутые)) и очень-очень клёвые!! И Сёмчик - это самое лучшее творение двух замечательных людей!», «ОЧЕНЬ СМЕШНО!! МОЛОДЦЫ!! И Семочку подключили», «Молодцы! Мелодрама , чуть не прослезилась», «Только люди с чувством юмора и безумно любящие своего ребёнка могли сотворить такое!!!) а ещё всем показать! Браво!!!», «Как же сын похож на отца!!! Просто копия!!!!», «Люди! 🆘Мне помогите ! Чих 🤧,прошу вас, мне верните ! Я без Чиха , как шальная - С Сашкой даже фильм снимаем 😂А во всем виновен Сёмик- Наш любимый, славный гномик ... Его не за что ругать ... Пусть хоть он будет чихать - Открыто, там , где очень хочется ! Чихать не стоит в одиночестве ! Прилюдно станешь ты чихать - То смогут " Будь здоров!" сказать ! Какие важные два слова !!!! Чихайте и чихайте снова!»
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram