Мама Ольги Бузовой заразилась коронавирусом и рассказала о своем самочувствии
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Фото: @buzova86
Мать Ольги Бузовой заболела коронавирусом и вынуждена уйти на самоизоляцию. Однако благодаря прививке она переносит болезнь легче — подробностями она поделилась с корреспондентом «Комсомольской правды».
«Лечусь. Никаких проблем! Благодаря сделанной ранее прививке болезнь протекает нетяжело», — рассказала Ирина Бузова.
Она отметила, что ее уже осмотрел врач и назначил лечение.
«Врач пришел сразу и принес все лекарства на курс лечения», — отметила она.
Кстати, сама Ирина Бузова тоже является врачом и работает стоматологом в районной поликлинике. При этом она так любит свою работу, что не стала отказываться от нее даже после того, как ее дочь стала знаменитой.
Ранее стало известно, что мать Николая Баскова также заболела коронавирусом и даже была госпитализирована — к счастью, все обошлось, и уже вскоре родительница музыканта благополучно вернулась домой восстанавливаться после болезни.
«Она уже дома, все нормально», — написал артист и поблагодарил врачей «за чуткость, внимание, высокий профессионализм и своевременно оказанную помощь».
Сам Басков не уходил на карантин, однако ранее этим летом тоже перенес коронавирус.
Фото: Instagram, Global Look press