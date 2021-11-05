Мама Ольги Бузовой заразилась коронавирусом и рассказала о своем самочувствии

Мать Ольги Бузовой заболела коронавирусом и вынуждена уйти на самоизоляцию. Однако благодаря прививке она переносит болезнь легче — подробностями она поделилась с корреспондентом «Комсомольской правды».

«Лечусь. Никаких проблем! Благодаря сделанной ранее прививке болезнь протекает нетяжело», — рассказала Ирина Бузова.

Она отметила, что ее уже осмотрел врач и назначил лечение.

«Врач пришел сразу и принес все лекарства на курс лечения», — отметила она.