Мать Николая Баскова попала в больницу – что произошло
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
66-летняя Елена Баскова, мать Николая Баскова попала в больницу после того, как получила положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Ввиду возраста врачи приняли решение провести родительнице музыканта диагностические обследования.
Предварительно, медики оценивают ее состояние, как средней тяжести, сейчас она находится под наблюдением врачей.
Ранее Николай Басков очень трогательно отзывался о своей маме,:
«https://www.passion.ru/news/znamenitosti/nikolai-baskov-na-novoi-volne-glavnyi-geroi-segodnya-eto-moya-mama-23-08-2021.htm», – заявил он журналистам на фестивале «Новая волна», когда его назвали главным героем вечера. На ковровой дорожке певец появился под руку с мамой, которая пришла в шикарном красном платье.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Global Look press