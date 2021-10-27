Мать Николая Баскова попала в больницу – что произошло

66-летняя Елена Баскова, мать Николая Баскова попала в больницу после того, как получила положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ввиду возраста врачи приняли решение провести родительнице музыканта диагностические обследования.

Предварительно, медики оценивают ее состояние, как средней тяжести, сейчас она находится под наблюдением врачей.