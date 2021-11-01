Николай Басков сообщил подписчикам о выздоровлении матери: «Она уже дома, все нормально»
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Фото: Anatoly Lomohov
В своем Instagram-аккаунте исполнитель выложил отдельный пост, в котором выразил благодарность врачам городской клинической больницы №52 за содействие и помощь в момент болезни его матери — 66-летней Елены Басковой, которая попала туда с коронавирусной инфекцией сразу после 45-летия сына. Почувствовав недомогание, Елена экстренно сдала тест на ковид и он оказался положительным. К счастью, болезнь не была прогрессирующей, а вовремя принятые меры по госпитализации спасли ее от серьезных осложнений.
Мать народного артиста РФ попала в больницу 27 октября, врачи оценивали ее состояние как средней степени тяжести. Однако на сегодняшний день Елене Басковой стало гораздо лучше и ее отпустили домой.
«Она уже дома, все нормально», — сообщает Николай Басков в своем посте в Instagram. А также лично и поименно благодарит врачей «за чуткость, внимание, высокий профессионализм и своевременно оказанную помощь» его матери. Не забывает певец и про подписчиков, которые оказывали ему моральную поддержку и принимали душевное участие в выздоровлении его любимого родителя.