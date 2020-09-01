Мама двоих дочек Юлия Пересильд дала совет родителям, как научить детей любить школу: «Надо полюбить и вам»

Юлия Пересильд уверена: чтобы дети полюбили школу, нужно, чтобы школу любили в первую очередь родители.

«С этого года уже обе мои крошки пойдут в школу. Ну все собиралась я провести прямой эфир о подготовке к школе , но съемки насыщенные и требуют глобальной концентрации, и, честно говоря, не до эфиров. Что хочется сказать и как сделать так, чтоб ребенок полюбил ходить в школу? Во-первых, надо бы полюбить эту школу вам, дорогие родители, и изначально идти с открытым сердцем. Наверняка, будет много чего, НО важно не утрировать! Во-вторых, подружиться с другими родителями, как бы непросто это было, все люди разные, кто-то будет настроен негативно, но важно научиться договариваться. В-третьих, дружите с ребятами из класса. Вы будете понимать, с кем большую часть времени проводит ваш ребёнок. Это круто, за ними так прекрасно наблюдать, как они растут и меняются. Когда ребенок будет взахлеб рассказывать, что произошло, вы будете понимать, о ком идет речь и сможете поддержать разговор.

А, я же забыла дать советы по учебе? Нет-нет, советы по учебе — это к учителю, я тут молчу. Всем любви! А мамам первоклашек обязательно прочесть "Дневник мамы первоклассника" Маши Трауб, поржать и выдохнуть», — написала Юлия Пересильд в Instagram.

Ранее, поздравляя младшую дочь с 8-летием, Юлия отметила, что ее девочка просто огонь. Подписчики отмечают, что старшая дочь Пересильд и Учителя как две капли воды похожа маму.