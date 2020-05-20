В Сети обсуждают фото Юлии Пересильд с подросшей дочерью: «Как две капли воды»

В среду, 20 мая, актриса Юлия Пересильд поздравила свою дочь Анну с днем рождения.

«Моя Девочка... мой Друг... моя Радость ... столько людей и твоих, и моих друзей тебя поздравили... у тебя много талантов, но один я особенно ценю —- ты любишь людей! Любишь дружить! Тебе нравится делать своим Друзьям подарки, сюрпризы, ты переживаешь, если что- то у них не так... Сбереги этот Талант!!! Люби Мир вокруг!!! И учись видеть в нем Свет и Добро!!! Мой нежный Цветочек, с днем Рождения», — написала она под нежной анимированной фотографией.