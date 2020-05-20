В Сети обсуждают фото Юлии Пересильд с подросшей дочерью: «Как две капли воды»
Фото: Instagram Юлии Пересильд
В среду, 20 мая, актриса Юлия Пересильд поздравила свою дочь Анну с днем рождения.
«Моя Девочка... мой Друг... моя Радость ... столько людей и твоих, и моих друзей тебя поздравили... у тебя много талантов, но один я особенно ценю —- ты любишь людей! Любишь дружить! Тебе нравится делать своим Друзьям подарки, сюрпризы, ты переживаешь, если что- то у них не так... Сбереги этот Талант!!! Люби Мир вокруг!!! И учись видеть в нем Свет и Добро!!! Мой нежный Цветочек, с днем Рождения», — написала она под нежной анимированной фотографией.
Подписчики блога звезды отметили невероятное сходство запечатленных на снимке мамы и дочери: «Какая красотка! Копия — мама», «Мамина доченька», «Две капли воды», «Like mother like daughter — это абсолютная про вас», «Поздравляю такую красивую и необыкновенно нежную девочку», «Чудная, с глазами взрослого, светлая», «Девочка с глазами олененка», «Как же вы похожи с Анечкой! Особенно взглядами», «А какой голос у этой девочки», «Голос у нее волшебный», «Очень талантливая девочка», «Вы чудесные».
Фото и видео: Instagram
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