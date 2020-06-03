Юлия Пересильд нежно поздравила младшую дочь с днем рождения: «Ты огонь!!!»

Юлия Пересильд — счастливая мама двух дочерей Анны и Марии. Личность их отца, кинорежиссера Алексея Учителя, актриса скрывала почти десять лет. Не стремилась она показывать и своих девочек, однако в последнее время их фотографии и даже видеоролики с ними все чаще появляются в блоге звездной мамы.

«Маша!!!! С днем Рождения!!! Ты огонь!!!!! Ты ничего не боишься!!! Ты мыслишь очень интересно и необычно! Пусть тебе везет! Везет во всем! Пусть Фортуна будет твоей всегда!!! А я с удовольствием буду наблюдать за твоим успехами», написала она, обращаясь к младшей дочери.

«С днем рождения твоей красотки», «Я с нее балдею просто. Такая забавная.. Огонь девка. Лунный Скорпиончик - это вам не хухры-мухры», «С днем рождения принцессу», «Она звезда!», «Мамочка на коне... Дочка на квадроцикле.... молодцы Девчонки», «У вас прекрасные дочери», «Пусть ваши детки оправдают все ваши надежды, и пусть это будет для них в радость», — пишут друзья и поклонники.

Маша уже пробует себя в кино. Ее имя вошло в список актеров фильма отца с рабочим названием «47. Цой», выход которого планируется на 2020 год. Другие роли в фильме исполнили Игорь Верник, Евгений Цыганов и Паулина Андреева.

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