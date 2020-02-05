«Абсолютное счастье»: Светлана Лобода показала нежное фото с младшей дочерью
Подросшая дочь Светланы Лободы очаровала ее подписчиков.
«Как же я люблю, когда мои детки рядом... абсолютное счастье», — написала звездная мама под снимком, сделанным в Мексике.
«Какая прелесть», «Лапуля такая», «Сладкая популька», «Мамина булочка», «Так хочется потискать такую лялю и поцеловать», «Это огромное счастье», «Мне кажется, именно дети дают вам вдохновение, любовь и силу, очень красивые», «Вы потрясающая», — комментируют подписчики.
Фото и видео: instagram
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