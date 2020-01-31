Микрошорты и дерзкие сапоги-чулки: Лобода в провокационном образе похвасталась бесконечными ногами

Светлана Лобода провела январь, отдыхая на берегу океана вместе с семьей. При этом звезда не переставала делиться с фолловерами естественными фото без макияжа и в пляжной одежде. О других образах певицы читайте на Passion.ru!

Фото: Instagram

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