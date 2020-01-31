Микрошорты и дерзкие сапоги-чулки: Лобода в провокационном образе похвасталась бесконечными ногами
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Фото: Instagram
Звезда позирует в примерочной, демонстрируя образ в формате total black. На ней — экстремально короткие шорты высокой посадки, дополненные черным микротопом. Поверх дерзкого комплекта накинут многослойный шифоновый кардиган. Провокационным дополнением сценического аутфита стали сапоги-чулки черного цвета на массивных каблуках головокружительной высоты. Look подчеркнул подтянутый пресс и сконцентрировал внимание на гордости певицы — стройных ногах.
Светлана Лобода провела январь, отдыхая на берегу океана вместе с семьей. При этом звезда не переставала делиться с фолловерами естественными фото без макияжа и в пляжной одежде. О других образах певицы читайте на Passion.ru!
Фото: Instagram
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