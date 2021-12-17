Малышева высказалась о состоянии Зайцева: «Не знаю, хватит ли у него сил еще на один показ»
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Ведущая телепередачи «Жить здорово!» опубликовала в аккаунте своего Instagram пост, в котором рассказала о том, как прошел показ Модного дома Вячеслава Зайцева. «Показ этот был прекрасен. Линии точны, крой идеален. Парча, шелк, органза, золото. Рука мастера», — отметила Малышева.
Однако восхищение было не единственной эмоцией, которую испытала телеведущая во время мероприятия. Также она проявила искреннее сопереживание в адрес главного героя этого вечера. «Я не знаю, хватит ли сил и времени у дизайнера сделать еще один показ. Он болеет и борется», — высказалась Малышева и пожелала Зайцеву крепкого здоровья и сил.
Модельер уже несколько лет борется с тяжелой болезнью Паркинсона, которая серьезно сказывается на его физическом и ментальном состоянии. Недавно он в очередной раз проходил курс реабилитации, который помог ему восстановить разговорную речь.
Теперь же после тщательного лечения кутюрье готов вернуться к своей прежней жизни. А в первую очередь вернуть репутацию своему Модному дому.
Фото: Instagram, Global Look press