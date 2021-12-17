Малышева высказалась о состоянии Зайцева: «Не знаю, хватит ли у него сил еще на один показ»

Ведущая телепередачи «Жить здорово!» опубликовала в аккаунте своего Instagram пост, в котором рассказала о том, как прошел показ Модного дома Вячеслава Зайцева. «Показ этот был прекрасен. Линии точны, крой идеален. Парча, шелк, органза, золото. Рука мастера», — отметила Малышева.

Однако восхищение было не единственной эмоцией, которую испытала телеведущая во время мероприятия. Также она проявила искреннее сопереживание в адрес главного героя этого вечера. «Я не знаю, хватит ли сил и времени у дизайнера сделать еще один показ. Он болеет и борется», — высказалась Малышева и пожелала Зайцеву крепкого здоровья и сил.