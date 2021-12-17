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Малышева высказалась о состоянии Зайцева: «Не знаю, хватит ли у него сил еще на один показ»

На днях в одном из столичных музеев модельер провел модный показ своей новой коллекции. Шоу посетило большое количество коллег и близких друзей кутюрье, в том числе и известный на всю страну врач-терапевт Елена Малышева.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Малышева на премьере фильма «Союз спасения»

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Ведущая телепередачи «Жить здорово!» опубликовала в аккаунте своего Instagram пост, в котором рассказала о том, как прошел показ Модного дома Вячеслава Зайцева. «Показ этот был прекрасен. Линии точны, крой идеален. Парча, шелк, органза, золото. Рука мастера», — отметила Малышева.

Однако восхищение было не единственной эмоцией, которую испытала телеведущая во время мероприятия. Также она проявила искреннее сопереживание в адрес главного героя этого вечера. «Я не знаю, хватит ли сил и времени у дизайнера сделать еще один показ. Он болеет и борется», — высказалась Малышева и пожелала Зайцеву крепкого здоровья и сил.

Модельер уже несколько лет борется с тяжелой болезнью Паркинсона, которая серьезно сказывается на его физическом и ментальном состоянии. Недавно он в очередной раз проходил курс реабилитации, который помог ему восстановить разговорную речь.

Теперь же после тщательного лечения кутюрье готов вернуться к своей прежней жизни. А в первую очередь вернуть репутацию своему Модному дому.

Фото: Instagram, Global Look press

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