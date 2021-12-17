Вячеслав Зайцев провел модный показ на фоне слухов о проблемах со здоровьем

На фоне слухов о серьезных проблемах со здоровьем, долгах модного Дома и семейных разладах, кутюрье посетил мероприятие и, улыбаясь, позировал фотографам. Подиум пестрил насыщенными оттенками, активными принтами по мотивам этно-стиля и роскошными тканями. Для показа были собраны модели из разных коллекций, которые перекликались со стилистикой календаря.

Принимала гостей Татьяна Михалкова, руководящая фондом «Русский силуэт», а выступала для них Инна Маликова с группой «Новые Самоцветы». Из зрительного зала за шоу наблюдала Елена Малышева, Александр Митрошенков, Сергей Сысоев, Стивен Мао, Алиса Толкачева и многие другие. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!