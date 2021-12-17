Вячеслав Зайцев провел модный показ на фоне слухов о проблемах со здоровьем
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Фото: Пресс-служба
На фоне слухов о серьезных проблемах со здоровьем, долгах модного Дома и семейных разладах, кутюрье посетил мероприятие и, улыбаясь, позировал фотографам. Подиум пестрил насыщенными оттенками, активными принтами по мотивам этно-стиля и роскошными тканями. Для показа были собраны модели из разных коллекций, которые перекликались со стилистикой календаря.
Принимала гостей Татьяна Михалкова, руководящая фондом «Русский силуэт», а выступала для них Инна Маликова с группой «Новые Самоцветы». Из зрительного зала за шоу наблюдала Елена Малышева, Александр Митрошенков, Сергей Сысоев, Стивен Мао, Алиса Толкачева и многие другие. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
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Фото: Пресс-служба / Александр Мультиков
Арт-календарь в исполнении fashion-фотографа Александра Мультикова заслуживает отдельного внимания. В нем знаменитые российские актрисы примерили образы фольклорных героинь, а наряды для них подбирали Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Анастасия Задорина, Яна Расковалова, Алена Ахмадуллина и другие дизайнеры.
Позировали для издания Александра Ребенок, Татьяна Арнтгольц, Агния Кузнецова, Нина Шацкая, Екатерина Волкова (и не только).
Фото: пресс-служба