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Вячеслав Зайцев провел модный показ на фоне слухов о проблемах со здоровьем

В столичном музее «Собрание» Давида Якобашвили состоялась праздничная презентация ежегодного коллекционного арт-календаря «Русский Силуэт», которое получило название «Книга сказок». Темой стали фольклорные сюжеты, а известные актрисы перевоплотились в сказочных героинь. Главным пунктом в программе вечера стал показ haute couture Вячеслава Зайцева. В первом ряду за шоу наблюдал и сам мэтр.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вячеслав Зайцев и Татьяна Михалкова

Фото: Пресс-служба

На фоне слухов о серьезных проблемах со здоровьем, долгах модного Дома и семейных разладах, кутюрье посетил мероприятие и, улыбаясь, позировал фотографам. Подиум пестрил насыщенными оттенками, активными принтами по мотивам этно-стиля и роскошными тканями. Для показа были собраны модели из разных коллекций, которые перекликались со стилистикой календаря.

Принимала гостей Татьяна Михалкова, руководящая фондом «Русский силуэт», а выступала для них Инна Маликова с группой «Новые Самоцветы». Из зрительного зала за шоу наблюдала Елена Малышева, Александр Митрошенков, Сергей Сысоев, Стивен Мао, Алиса Толкачева и многие другие. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александра Ребенок

Фото: Пресс-служба / Александр Мультиков

Арт-календарь в исполнении fashion-фотографа Александра Мультикова заслуживает отдельного внимания. В нем знаменитые российские актрисы примерили образы фольклорных героинь, а наряды для них подбирали Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Анастасия Задорина, Яна Расковалова, Алена Ахмадуллина и другие дизайнеры.

Позировали для издания Александра Ребенок, Татьяна Арнтгольц, Агния Кузнецова, Нина Шацкая, Екатерина Волкова (и не только).

Фото: пресс-служба

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