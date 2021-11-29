Врачам удалось вернуть речь Вячеславу Зайцеву — он планирует реанимировать свой Дом моды

Вячеслав Зайцев посетил собственную премию FASHION AND BEAUTY AWARDS, на которой лично награждал своих коллег за достижения в индустрии моды. Это был его первый светский выход за долгое время.

В августе этого года создатель дома Slava Zaitsev проходил реабилитацию в одной из клиник Москвы. Главной целью лечения, которую хотел добиться модельер, было восстановление речи. И ему это удалось! Дизайнер и владелица собственного Дома моды Аника Керимова пообщалась с ним после церемонии награждения и отметила его значительные улучшения в разговорной речи.

«Вячеслав Михайлович выглядит потрясающе. Он недавно проходил реабилитацию в одной из столичных клиник. И она прошла успешно. Врачи восстановили Вячеславу Михайловичу речь. Теперь он прекрасно говорит, чему и сам очень рад. Врачи сотворили чудо: вернули легендарного Зайцева к жизни», — сообщает Аника во время разговора с порталом «Собеседник».

Помимо болезни у модельера была еще одна значимая жизненная проблема — бедственное положение его Дома моды. Как рассказал он Керимовой, в его планы входит полное восстановление его «детища». «Вячеслав Михайлович сказал, что готовится реанимировать главное детище своей жизни. В последнее время он не так часто появлялся в Доме моды, но в ближайшее время планирует делать чаще. У Зайцева много планов, он планирует активно работать и не останавливаться на достигнутом», — делится мыслями модельера его коллега.