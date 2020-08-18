«Маленький чемпион»: Анастасия Овечкина нежно поздравила старшего сына с днем рождения

Напомним, что свадьба Александра Овечкина и Анастасии Шубской состоялась 8 июля 2017 года, в День семьи, любви и верности. Торжество вошло в число самых красивых свадеб года. Вскоре, 18 августа 2018-го, в семье родился сын Сергей. Этой весной супруги стали родителями во второй раз — в мае на свет появился сын Илья. Многочисленные поклонники поздравили пару с рождением малыша, и дважды мама в блоге поблагодарила за поздравления и показала несколько трогательных кадров из роддома: «Мы безмерно благодарны всем за поздравления, за ваши пожелания, за теплые слова! Их какое-то невероятное количество. И, конечно, в который раз я хочу сказать спасибо нашей замечательной Марьяне, нашему уникальному, гениальному доктору! Я убеждена, что вы нам посланы Богом! Знаю, что и так говорю это при каждой встрече, но решила еще раз признаться вам в любви и здесь».