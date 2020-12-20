«Маленький ангелочек»: Максин Галкин очаровал новым снимком подросшей дочери

Новое фото, которое Максим Галкин опубликовал в своем Instagram покорило сердца фолловеров артиста. На снимке маленькая Лиза позирует с распущенными волосами. Она выразительно смотрит в камеру и мило улыбается папе.

Поклонники звездной четы отметили красоту девочки. Многие из них считают, что Лиза очень похожа на свою знаменитую маму.

«Девочка просто красавица! », «Вылитая Алла Борисовна», «Лиза очень похожа здесь на Аллу!!!», — написали подписчики в комментариях.