«Маленький ангелочек»: Максин Галкин очаровал новым снимком подросшей дочери
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Лиза Галкина растет настоящей леди. Малышка обожает моду, с огромным интересом устраивает домашние показы и дефиле и наряжается в самые разные прикиды, в том числе и мамины. Поклонники звездного семейства обожают девочку и восхищаются ее артистизмом и очаровательностью, многие из них говорят, что из девочки получится настоящей звезда.
Новое фото, которое Максим Галкин опубликовал в своем Instagram покорило сердца фолловеров артиста. На снимке маленькая Лиза позирует с распущенными волосами. Она выразительно смотрит в камеру и мило улыбается папе.
Поклонники звездной четы отметили красоту девочки. Многие из них считают, что Лиза очень похожа на свою знаменитую маму.
«Девочка просто красавица! », «Вылитая Алла Борисовна», «Лиза очень похожа здесь на Аллу!!!», — написали подписчики в комментариях.
Фото: @maxgalkinru / Instagram
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