Жгучая брюнетка Регина Тодоренко предстала в образе Клеопатры
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/?hl=ru
Регина Тодоренко предстала перед поклонниками в необычном образе — харизматичная телеведущая перевоплотилась в египетскую царицу Клеопатру. Регина примерила черный парик с прямыми короткими волосами с вплетенными в пряди золотыми нитями и зеленый с желтым костюм из блестящей ткани. Образ дополняет макияж, зелено-золотые тени на веках и традиционные для этого образа стрелки.
Кадр с новой фотосессии она опубликовала в своем Instagram.
Превратиться в Клеопатру Регине пришлось для нового танца на льду.
«Завтра будет очень горячий танец. Будем топить лед», — пишет Тодоренко в подписи к фотографии.
Поклонники с нетерпением ждут завтрашнего вечера и восхищаются новым образом Регины:
«Очень красивая, настоящая Клеопатра», «Регина! Так вот откуда мощь!», «Капец... вообще не узнать», «Вам очень идет быть брюнеткой! И эти тени. Удачный образ», «Супер, самый лучший наряд из всех в этом сезоне», «Черные волосы и зеленое платье прям огонь, идет», «Какая женщина! Я восхищаюсь тем, как женщины выглядят внешне, когда уверены в себе и гармоничны внутри! Наверно, поэтому выбрала для себя помогать женщинам расцветать, очень большая отдача».
Фото и видео: Instagram Регины Тодоренко
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