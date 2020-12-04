Жгучая брюнетка Регина Тодоренко предстала в образе Клеопатры

Регина Тодоренко предстала перед поклонниками в необычном образе — харизматичная телеведущая перевоплотилась в египетскую царицу Клеопатру. Регина примерила черный парик с прямыми короткими волосами с вплетенными в пряди золотыми нитями и зеленый с желтым костюм из блестящей ткани. Образ дополняет макияж, зелено-золотые тени на веках и традиционные для этого образа стрелки.

Кадр с новой фотосессии она опубликовала в своем Instagram.

Превратиться в Клеопатру Регине пришлось для нового танца на льду.

«Завтра будет очень горячий танец. Будем топить лед», — пишет Тодоренко в подписи к фотографии.