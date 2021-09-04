МакSим рассказала о быстром восстановлении после комы: «Заживает, как на собаке»
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Фото: East News Russia
Певица МакSим продолжает восстанавливать здоровье после 2 месяцев лечения тяжелой пневмонии, во время которого полтора месяца она оставалась в коме. Многих удивило, что 38-летняя артистка покинула больницу вскоре после выхода из комы, а 1 сентября даже лично проводила дочь в школу. Так, экс-солистка «Стрелок» Юлия Беретта даже обвинила коллегу в пиаре на собственной болезни.
О своем быстром восстановлении МакSим рассказала Ивану Урганту во время его шоу. Певица не смогла прийти лично, так как по ее словам, ей еще тяжело передвигаться, но ответила на вопросы по телефону.
«На мне все заживает, как на собаке... Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя, открыла глаза. Никто не мог поверить в это чудо. Меня спросили, что сейчас я бы хотела. Я ответила: чизбургер ролл, соус кисло-сладкий, колу без льда», — вспомнила МакSим. Она также тепло поблагодарила всех, кто переживал за ее здоровье.
МакSим госпитализировали в середине июня вскоре после концерта. Певица выступала с температурой, а до этого сама пыталась вылечиться от инфекции, похожей на коронавирус. Вскоре ее ввели в искуственную кому, но самочувствие МакSим ухудшилось. Состояние дошло до критического, когда одно из легких из-за воспаления оказалось поражено на 85%, но, тем не менее, певице и медикам удалось справиться с болезнью.
Фото и видео: East News