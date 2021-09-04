МакSим рассказала о быстром восстановлении после комы: «Заживает, как на собаке»

Певица МакSим продолжает восстанавливать здоровье после 2 месяцев лечения тяжелой пневмонии, во время которого полтора месяца она оставалась в коме. Многих удивило, что 38-летняя артистка покинула больницу вскоре после выхода из комы, а 1 сентября даже лично проводила дочь в школу. Так, экс-солистка «Стрелок» Юлия Беретта даже обвинила коллегу в пиаре на собственной болезни.

О своем быстром восстановлении МакSим рассказала Ивану Урганту во время его шоу. Певица не смогла прийти лично, так как по ее словам, ей еще тяжело передвигаться, но ответила на вопросы по телефону.