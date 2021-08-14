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Как дочери певицы МакSим встретили ее из больницы

После выхода из медикаментозной комы, в которой популярная российская певица находилась на протяжении полутора месяцев, врачи разрешили ей отправиться домой. Марина Максимова (настоящее имя МакSим) планирует долечиваться в кругу семьи и близких, соблюдая все рекомендации медиков. Состояние артистки еще достаточно слабое, но она уверена, что домашняя обстановка быстрее поможет оправиться от болезни.
Как дочери певицы МакSим встретили ее из больницы

Представительница звезды Маргарита Соколова рассказала «Пятому каналу», что дома исполнительницу хита «Знаешь ли ты» встретили очень тепло. Дочери Марины – 12-летняя Александра и 6-летняя Мария трудно переживали долгий разрыв с матерью и были счастливы ее возвращению.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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МакSим с дочерьми

Фото: @maksimartist/Instagram

По случаю выписки звезды родные накрыли праздничный стол и устроили небольшое торжество.

Старшая дочь певицы МакSим на съемках

«Дети — это, наверное, самые нежные создания, которые больше всех радуются, ликуют и восторгаются своей мамой. Как они по ней долго скучали и ждали! Сегодня произошла долгожданная встреча!» — рассказала Маргарита.

Соколова также отметила, что Марина все еще очень слаба. Несмотря на положительную динамику расслабляться пока рано, впереди достаточно долгая реабилитация. В ближайшее время артистка не планирует давать каких-либо комментариев, но благодарит всех, кто поддерживал ее в это трудное время.

«Мы не хотим тревожить ее. Все-таки перейти с той стороны жизни — это непросто и нелегко. Состояние пока пограничное, слабенькое. Опасная ситуация была, несколько раз она была на грани. И по ту сторону находилась, и обратно возвращалась. Еще слаба, нет сил, нет энергии, головокружения», — добавила Соколова.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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