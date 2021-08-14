Как дочери певицы МакSим встретили ее из больницы

«Дети — это, наверное, самые нежные создания, которые больше всех радуются, ликуют и восторгаются своей мамой. Как они по ней долго скучали и ждали! Сегодня произошла долгожданная встреча!» — рассказала Маргарита.

Соколова также отметила, что Марина все еще очень слаба. Несмотря на положительную динамику расслабляться пока рано, впереди достаточно долгая реабилитация. В ближайшее время артистка не планирует давать каких-либо комментариев, но благодарит всех, кто поддерживал ее в это трудное время.

«Мы не хотим тревожить ее. Все-таки перейти с той стороны жизни — это непросто и нелегко. Состояние пока пограничное, слабенькое. Опасная ситуация была, несколько раз она была на грани. И по ту сторону находилась, и обратно возвращалась. Еще слаба, нет сил, нет энергии, головокружения», — добавила Соколова.