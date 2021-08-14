Как дочери певицы МакSим встретили ее из больницы
Представительница звезды Маргарита Соколова рассказала «Пятому каналу», что дома исполнительницу хита «Знаешь ли ты» встретили очень тепло. Дочери Марины – 12-летняя Александра и 6-летняя Мария трудно переживали долгий разрыв с матерью и были счастливы ее возвращению.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maksimartist/Instagram
По случаю выписки звезды родные накрыли праздничный стол и устроили небольшое торжество.
«Дети — это, наверное, самые нежные создания, которые больше всех радуются, ликуют и восторгаются своей мамой. Как они по ней долго скучали и ждали! Сегодня произошла долгожданная встреча!» — рассказала Маргарита.
Соколова также отметила, что Марина все еще очень слаба. Несмотря на положительную динамику расслабляться пока рано, впереди достаточно долгая реабилитация. В ближайшее время артистка не планирует давать каких-либо комментариев, но благодарит всех, кто поддерживал ее в это трудное время.
«Мы не хотим тревожить ее. Все-таки перейти с той стороны жизни — это непросто и нелегко. Состояние пока пограничное, слабенькое. Опасная ситуация была, несколько раз она была на грани. И по ту сторону находилась, и обратно возвращалась. Еще слаба, нет сил, нет энергии, головокружения», — добавила Соколова.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram