passion.ru

Экс-солистка группы «Стрелки» обвинила МакSим в пиаре на тяжелой болезни ради славы

Марина Абросимова серьезно заболела в начале лета и провела в реанимации почти два месяца. Совсем недавно ее выписали из больницы – теперь певице придется долго восстанавливаться, но уже в домашних условиях. Известие о то, что ей стало лучше, заставило ее поклонников и коллег вздохнуть с облегчением – оказалось, однако, что в болезнь верят не все.
Экс-солистка группы «Стрелки» обвинила МакSим в пиаре на тяжелой болезни ради славы

Юлия Беретта, которая когда-то пела в группе «Стрелки», а потом ушла в сольное плавание, заявила, что история с болезнью певицы МакSим зашла слишком далеко.

Более того, она заявила, что сначала очень переживала, а потом перестала верить в болезнь звезды – не нашла никаких доказательств. Более того, она начала подозревать, что дело в том, что популярность МакSим начала угасать – хотя стремление поклонников поддержать любимую певицу говорит об обратном – и она решила напомнить о себе.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Юлия Беретта хвастается фигурой

Фото: @juliaberetta1

Об этом она рассказала в интервью «Дням.ру».

«Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой. Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит и тренды меняются. Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием», – заявила Беретта.

Она добавила, что новости о болезни певицы порядком ей надоели.

«Как же тошнит от этой МакSим! Как надоел этот пиар, казалось бы, достойной певицы на здоровье! Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой. Вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием».

Фото: Instagram Юлии Беретты

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!