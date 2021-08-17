Экс-солистка группы «Стрелки» обвинила МакSим в пиаре на тяжелой болезни ради славы

Юлия Беретта, которая когда-то пела в группе «Стрелки», а потом ушла в сольное плавание, заявила, что история с болезнью певицы МакSим зашла слишком далеко.

Более того, она заявила, что сначала очень переживала, а потом перестала верить в болезнь звезды – не нашла никаких доказательств. Более того, она начала подозревать, что дело в том, что популярность МакSим начала угасать – хотя стремление поклонников поддержать любимую певицу говорит об обратном – и она решила напомнить о себе.