Экс-солистка группы «Стрелки» обвинила МакSим в пиаре на тяжелой болезни ради славы
Юлия Беретта, которая когда-то пела в группе «Стрелки», а потом ушла в сольное плавание, заявила, что история с болезнью певицы МакSим зашла слишком далеко.
Более того, она заявила, что сначала очень переживала, а потом перестала верить в болезнь звезды – не нашла никаких доказательств. Более того, она начала подозревать, что дело в том, что популярность МакSим начала угасать – хотя стремление поклонников поддержать любимую певицу говорит об обратном – и она решила напомнить о себе.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @juliaberetta1
Об этом она рассказала в интервью «Дням.ру».
«Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой. Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит и тренды меняются. Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием», – заявила Беретта.
Она добавила, что новости о болезни певицы порядком ей надоели.
«Как же тошнит от этой МакSим! Как надоел этот пиар, казалось бы, достойной певицы на здоровье! Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой. Вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием».
Фото: Instagram Юлии Беретты
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