Алла Пугачева в вуали ответила на сплетни о своей семье: «Ничто не омрачит моего настроения»
Фото: Starface
Алла Пугачева редко делает публикации в Instagram. Для этого должен быть весомый повод или событие в семье. И каждое ее фото или видео, показанное в социальной сети, с теплотой встречают подписчики.
В очередной раз Примадонна разместила на своей странице фото, где позирует в вуали. В подписи к снимку Пугачева ответила недоброжелателям, распространяющим слухи о ее близких. «Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что никто и ничто не может омрачить мне моего радужного настроения», — написала она.
Фото: www.instagram.com/alla_orfey/
«Алла Борисовна, как всегда, мудро. Беру пример, все правильно. И как Раневская говорила, будьте счастливы, ведь это всех так раздражает!», — прокомментировала Наташа Королева. «Ах, какая женщина, какая женщина», — сделала комплимент Юлия Проскурякова. «Прекрасный ответ всем лгунам», — согласилась Ирина Безрукова. «Только так!», — отметил дизайнер Игорь Гуляев.
«Вот так и нужно научиться всем жить», «И правильно! Вы чудо», «А вы не читайте, Алла Борисовна! Зачем вам всякие глупости?», «Любимая», «Как бы научиться так же реагировать?», «Это говорит о том, что вас помнят. А любят или нет — это дело десятое и не такое важное», «Какой мудрый подход! На дураков не обижаются, это точно! Отличного настроения всем!», — поддержали любимую артистку поклонники.
Ранее Максим Галкин показывал фото с супругой, сделанное 18 лет назад, и то, как Алла Пугачева в четыре руки играет на фортепиано с 7-летней дочерью Лизой.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина и Аллы Пугачевой, Starface, Genrietta Peryan/ Global Look press
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