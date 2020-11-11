Алла Пугачева в вуали ответила на сплетни о своей семье: «Ничто не омрачит моего настроения»

«Алла Борисовна, как всегда, мудро. Беру пример, все правильно. И как Раневская говорила, будьте счастливы, ведь это всех так раздражает!», — прокомментировала Наташа Королева. «Ах, какая женщина, какая женщина», — сделала комплимент Юлия Проскурякова. «Прекрасный ответ всем лгунам», — согласилась Ирина Безрукова. «Только так!», — отметил дизайнер Игорь Гуляев.

«Вот так и нужно научиться всем жить», «И правильно! Вы чудо», «А вы не читайте, Алла Борисовна! Зачем вам всякие глупости?», «Любимая», «Как бы научиться так же реагировать?», «Это говорит о том, что вас помнят. А любят или нет — это дело десятое и не такое важное», «Какой мудрый подход! На дураков не обижаются, это точно! Отличного настроения всем!», — поддержали любимую артистку поклонники.

Ранее Максим Галкин показывал фото с супругой, сделанное 18 лет назад, и то, как Алла Пугачева в четыре руки играет на фортепиано с 7-летней дочерью Лизой.