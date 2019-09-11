«Мечта девчонок»: Максим Галкин впечатлил поклонниц своим накачанным торсом

За считанные минуты артисту написали десятки комплиментов. «Мечта девчонок», «Ты ... прекрасен! Это еще сдержанно», «Я снова в вас влюбилась как 20 лет назад», «секси мэн», «В соседнее село, на дЭскотЭку!», «К жене, Максим, к жене! А то так и до греха недалеко», «Не могу сдержаться Максим, ко мне приезжайте!!!», - написали представительницы прекрасного пола.

Некоторые комментаторы написали, что у Максима и жена раритетная – 1945 года. На что Галкин с юмором ответил: «1949-го. Не надо нам приписывать!».