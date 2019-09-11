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«Мечта девчонок»: Максим Галкин впечатлил поклонниц своим накачанным торсом

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин

Фото: Instagram

Артист с присущим ему юмором рассказал о снимке.

Максим Галкин опубликовал в Instagram необычную фотографию. На ней он позирует с обнаженным торсом на фоне раритетного автомобиля.

«Взял у брата тачку покататься. Брат 64-ого года выпуска, тачка - 68-ого, я - 76-ого, прикид - 85-ого, лексикон мой - 90-ого. И куда ехать с таким набором? При ответах сдерживайтесь», - подписал Максим снимок (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Фото: Instagram

За считанные минуты артисту написали десятки комплиментов. «Мечта девчонок», «Ты ... прекрасен! Это еще сдержанно», «Я снова в вас влюбилась как 20 лет назад», «секси мэн», «В соседнее село, на дЭскотЭку!», «К жене, Максим, к жене! А то так и до греха недалеко», «Не могу сдержаться Максим, ко мне приезжайте!!!», - написали представительницы прекрасного пола.

Некоторые комментаторы написали, что у Максима и жена раритетная – 1945 года. На что Галкин с юмором ответил: «1949-го. Не надо нам приписывать!».

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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