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«Даже майка большая стала»: 5-летняя Лиза Галкина пропагандирует ЗОЖ и считает калории

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лиза Галкина

Фото: Instagram Максима Галкина
Максим Галкин умилил фолловеров новым видео с дочкой.

5-летняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой – настоящая кокетка. Девочка не тянется за словом в карман и обезоруживает своей детской непосредственностью. Несмотря на свой весьма юный возраст, Лиза пропагандирует ЗОЖ и хвастается успехами. «Лиза и ее 11 калорий», — назвал Максим видеозарисовку с дочерью в главной роли.

«Лиза , спасибо за пропаганду ЗОЖ», — написала в комментариях Ольга Слуцкер.

«11💪🏼 красотка! Нет слов 😍», — восхищается обладательница идеальной фигуры Полина Гагарина.

«Смотрю видео и непроизвольно втягиваю живот!)) пока безуспешно!))», — иронизирует Игорь Николаев.

Лиза Галкина раскрашивает ракушки

Напомним, семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой по традиции отправилась отдыхать на побережье Рижского залива. Супруги не только посещают культурные мероприятия, но и с удовольствием составляют детям компанию в их развлечениях – например, Максим Галкин следом за сыном оценил веревочный городок в Юрмале.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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