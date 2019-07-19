«Даже майка большая стала»: 5-летняя Лиза Галкина пропагандирует ЗОЖ и считает калории

5-летняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой – настоящая кокетка. Девочка не тянется за словом в карман и обезоруживает своей детской непосредственностью. Несмотря на свой весьма юный возраст, Лиза пропагандирует ЗОЖ и хвастается успехами. «Лиза и ее 11 калорий», — назвал Максим видеозарисовку с дочерью в главной роли.