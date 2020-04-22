Максим Галкин с 6-летним сыном станцевали под хит Варум ранним утром
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Фото: Instagram
Юморист показал, как бодро он и Гарри встретили новый день.
Максим Галкин продолжает радовать многомиллионную аудиторию подписчиков в Instagram милыми домашними видео. В очередной раз актер и телеведущий показал, как он с 6-летним сыном Гарри встретил утром, станцевав под хит Анжелики Варум.
«Вот так мы с Гариком в 8:00 утра встречаем новый день», — рассказал Максим.
«Красавцы», «Какие молодцы, позитив с утра — хорошее настроение на целый день», «раритетная радиола», «Супер», — похвалили отца и сына.
Недавно максим Галкин показывал, как его дети-близнецы Лиза и Гарри и поздравляли мать Аллу Пугачеву с днем рождения, а спустя несколько дней — всех с Пасхой.
Фото и видео: Instagram
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