Максим Галкин с 6-летним сыном станцевали под хит Варум ранним утром

Максим Галкин продолжает радовать многомиллионную аудиторию подписчиков в Instagram милыми домашними видео. В очередной раз актер и телеведущий показал, как он с 6-летним сыном Гарри встретил утром, станцевав под хит Анжелики Варум.

«Вот так мы с Гариком в 8:00 утра встречаем новый день», — рассказал Максим.