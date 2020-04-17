«Красота!» Алла Пугачева оценила поделку своих 6-летних детей к Пасхе

В семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой начали готовиться к пасхе, которую православные христиане отметят 19 апреля.

Дети знаменитостей — 6-летние Гарри и Лиза на каждый праздник делают поделки своими руками, не стал исключением и этот раз. Максим Галкин показал подписчика, какую касоту в этот раз сотворили его сын и дочь.

Алла Пугачева работу оценила: «Красота!», — прокомментировала она за кадром.