«Красота!» Алла Пугачева оценила поделку своих 6-летних детей к Пасхе
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Фото: Starface
В семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой начали готовиться к пасхе, которую православные христиане отметят 19 апреля.
Дети знаменитостей — 6-летние Гарри и Лиза на каждый праздник делают поделки своими руками, не стал исключением и этот раз. Максим Галкин показал подписчика, какую касоту в этот раз сотворили его сын и дочь.
Алла Пугачева работу оценила: «Красота!», — прокомментировала она за кадром.
Два дня назад, 15 апреля, Примадонна отметила день рождения. Гарри и Лиза порадовали маму самодельным тортом, украшениями и цветами, чем довели Аллу Борисовну до слез. В этот же день Максим Галкин показал, какой красивой и счастливой была его жена.
Фото и видео: Instagram
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