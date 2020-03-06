Максим Галкин показал забавное видео, как его 6-летние дети поют о животных

Шоумен и телеведущий Максим Галкин регулярно балует 7-миллионную армию подписчиков забавными видео своих милых 6-летних детей Лизы и Гарри. На днях юморист показал, как сын и дочь напугали мать Аллу Пугачеву, нарядившись привидениями, и как Лиза сочиняла письмо для домового.

Теперь Максим Галкин опубликовал видео, в котором малыши поют песню собственного сочинения о флоре и фауне.