Максим Галкин показал забавное видео, как его 6-летние дети поют о животных
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Шоумен и телеведущий Максим Галкин регулярно балует 7-миллионную армию подписчиков забавными видео своих милых 6-летних детей Лизы и Гарри. На днях юморист показал, как сын и дочь напугали мать Аллу Пугачеву, нарядившись привидениями, и как Лиза сочиняла письмо для домового.
Теперь Максим Галкин опубликовал видео, в котором малыши поют песню собственного сочинения о флоре и фауне.
«Это чудо! Такой правильный подход к воспитанию! Уважаю!», «Такие классные дети, красивые, потрясающие и не избалованные. Очень приятно смотреть», «Очень живые детки и вместе не скучно», «Взрослые стали детки», «Обожаю их!», «Чудесные детки», «Лиза талантлива», — похвалили в комментариях.
А вам нравятся дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!