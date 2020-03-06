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Максим Галкин показал забавное видео, как его 6-летние дети поют о животных

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиза и Гарри Галкины

Фото: Instagram

Лиза и Гарри Галкины сочинили песню о флоре о фауне и исполнили отцу на камеру.

Шоумен и телеведущий Максим Галкин регулярно балует 7-миллионную армию подписчиков забавными видео своих милых 6-летних детей Лизы и Гарри. На днях юморист показал, как сын и дочь напугали мать Аллу Пугачеву, нарядившись привидениями, и как Лиза сочиняла письмо для домового.

Теперь Максим Галкин опубликовал видео, в котором малыши поют песню собственного сочинения о флоре и фауне.

«Это чудо! Такой правильный подход к воспитанию! Уважаю!», «Такие классные дети, красивые, потрясающие и не избалованные. Очень приятно смотреть», «Очень живые детки и вместе не скучно», «Взрослые стали детки», «Обожаю их!», «Чудесные детки», «Лиза талантлива», — похвалили в комментариях.

А вам нравятся дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой?

Фото и видео: Instagram

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