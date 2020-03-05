Мимими дня: Лиза Галкина рассказала, зачем пишет письма Домовому
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина поделилась детскими тайнами.
«Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы. Обогатившись кристаллами, дети, наладили эпистолярную связь с магическим миром в простенках и стали заказывать более земные почтовые марки. Что к лучшему, так как по косвенным признакам запасы кристаллов даже в таком домовитом хозяйстве, как у нас, иссякают», — прокомментировал отец семейства, шоумен Максим Галкин.
Фото и видео: instagram
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