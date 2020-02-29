«Ужастики на ночь»: шестилетние Лиза и Гарри Галкины нарядились в привидения и напугали маму

«Если в Венецию нельзя - Венеция идет к нам!!!👻👹😻😻», «Им нужно на проект Маски)», «Привидения замка Галкинвиль 😅😅😅😅😅👍👍👍. Дикое, но симпатииШное», «Ну, наконец то привидения. А то замок не замок без них», «Маскарад в Венеции отменили, вы устроили его дома 😀👍🏻», «С этого и начинаются семейные традиции! Семейные чудачества!!!», «Настоящий замок с привидениями», «Можно и испугаться, страшненькоооо, вот детвора шалуны», «А мне старая добрая ведьма понравилась!», «Вроде не Хэллоуин😏», «Классно как! Венецианский карнавал», — комментируют подписчики.