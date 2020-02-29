«Ужастики на ночь»: шестилетние Лиза и Гарри Галкины нарядились в привидения и напугали маму
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Фото: Instagram Максима Галкина
Шестилетние двойняшки Лиза и Гарри Галкины не скучают — они занимаются плаванием, учат иностранные языки, рисуют и с удовольствием придумывают разные игры. Например, устроили костюмированное представление, которое напугало их маму, Аллу Пугачеву. «Дети весь дом напугали! Ужастики на ночь!» — подписал фрагмент ролика отец малышей Максим Галкин.
«Если в Венецию нельзя - Венеция идет к нам!!!👻👹😻😻», «Им нужно на проект Маски)», «Привидения замка Галкинвиль 😅😅😅😅😅👍👍👍. Дикое, но симпатииШное», «Ну, наконец то привидения. А то замок не замок без них», «Маскарад в Венеции отменили, вы устроили его дома 😀👍🏻», «С этого и начинаются семейные традиции! Семейные чудачества!!!», «Настоящий замок с привидениями», «Можно и испугаться, страшненькоооо, вот детвора шалуны», «А мне старая добрая ведьма понравилась!», «Вроде не Хэллоуин😏», «Классно как! Венецианский карнавал», — комментируют подписчики.
Больше о жизни Лизы и Гарри Галкиных вы можете прочитать в наших новостях.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Видео: YouTube
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